Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
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Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi

Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni Duygu Çelikel için cenaze töreni düzenlendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni Duygu Çelikel için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğretmenin cenaze duasını yaptı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Bozkurt ilçesinde Bozkurt Anaokulu'nda öğretmenlik yapan Duygu Çelikel de sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Çelikel'in cansız bedeni, ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulundu.

Yapılan otopsinin ardından Duygu Çelikel'in cenazesi ailesine teslim edildi. İnebolu'nun Dibek köyüne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, cenazenin ardından Anaokulu Öğretmeni Duygu Çekikel'in duasını da yaptırdı.

Ardından aileye taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, Çelikel'in çalıştığı okula adının verilmesi yönündeki talebi yerinde bularak, Vali Avni Çakır'a talimatta bulundu. - KASTAMONU

Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi
Son dakika 3. sayfa: Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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