- Savaşın acı bilançosu- Filistin'de hava saldırılarında 35 kişi hayatını kaybederken, İsrail'de de ölü sayısı 5'e ulaştı

- Savaşın acı bilançosu Filistin'de hava saldırılarında 35 kişi hayatını kaybederken, İsrail'de de ölü sayısı 5'e ulaştı İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35'e yükselirken, Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerden...

- Savaşın acı bilançosu

Filistin'de hava saldırılarında 35 kişi hayatını kaybederken, İsrail'de de ölü sayısı 5'e ulaştı

TEL AVİV - İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35'e yükselirken,

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İşgalci İsrail dünya çapından gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e yönelik saldırılarının dozunu giderek arttırıyor. Gazze Şeridi'nden de İsrail saldırılarına roketlerle cevap veriliyor. Hamas'ın sabah erken saatlerde İsrail'in güneyine ve merkezine geniş çaplı roket saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Başkent Tel Aviv'in 15 kilometre güneydoğusundaki Lod kentinde 52 yaşındaki Halil Awad ve 16 yaşındaki kızı Nadine'nin hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazze ile İsrail arasındaki gerilimin Pazartesi gününden bu yana artmasının ardından İsrail'de ölü sayısı 5'e yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, gerilimin arttığı 10 Mayıs akşamından bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e bin 50'den fazla roket ve havan topu atıldığı, 200'ünün sınırı aşabildiği belirtildi.

İsrail'de dün 3 kişi ölmüştü

Dün Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarının İsrail'i 137 roketle hedef alması sonucu Aşkelon kentinde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Akşam saatlerinde de Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'in güneyindeki Rishon Lezion kentine yönelik atılan roketlerin ardından 1 kadın hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı