Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
02.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:22

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Sefer Y.'nin kullandığı 06 GD 8502 plakalı otomobil, Hakan Ş.'nin kullandığı 63 M 5530 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada Hakan Ş., Sefer Y., Funda Gül T., Günay Y. ve Berçem Yelda Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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