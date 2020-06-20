Son dakika 3. sayfa: Samsun'un traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'un traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.

Son dakika 3. sayfa: Samsun'un traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
20.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:25

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde traktörle tarlasına giden Bayram T. (44), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü Bayram T. olay yerinde hayatını kaybetti, kızları F.N.T. (20) ve K.T.(22) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince önce Alaçam Devlet Hastanesine, oradan da Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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