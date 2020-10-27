Son dakika 3. sayfa: Samsun'daki uyuşturucu operasyondan 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'daki uyuşturucu operasyondan 2 kişi adliyeye sevk edildi

27.10.2020 10:56 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:01
Son dakika 3. sayfa: Samsun'daki uyuşturucu operasyondan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 8,01 gram esrar maddesi, 106 kapsül sentetik ecza, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultunda serbest bırakılırken, İ.Ç. ve Ç.K. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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