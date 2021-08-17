Son dakika 3. sayfa: Samsun'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.