Son dakika 3. sayfa: Samsun'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Son dakika habere göre Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı.

Son dakika 3. sayfa: Samsun'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
19.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:24

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 29. kilometresi Eğerceli mevkisinde dün saat 19.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine giden Zinet Karun (54) idaresindeki 55 NG 450 plakalı otomobil, bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü Zinet Karun ile Aydoğan Karun (60), Yeter Boz (83), Ahmet Uzman (9) ve Nimet Sune (57) yaralandı.

Yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yeter Boz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Nimet Sune de yapılan müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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