Son dakika haber... Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
Edinilen son dakika haberine göre Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı Samsun'da bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
SAMSUN - Samsun'da bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Abbas Mohammed Zedan Zedan anahtarı evde unutunca geri döndüğünde eşinin balkondan yardım istediğini gördü. Yangına müdahale etmek isteyen Abbas Mohammed Zedan Zetan dumandan zehirlenerek hastanelik oldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan zehirlenen Iraklı genç ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY