Son dakika haber... Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı Samsun'da bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.