Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
04.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:44

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyyenice Mahallesi girişinde yaşanan kazada, Ayvacık istikametinden Çarşamba istikametine dönüş yapmak isteyen Onur Ö. idaresindeki 55 YE 287 plakalı motosikletle, Ayvacık istikametine seyir halinde olan Erhan K.'nin kullandığı 55 RM 093 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Onur Ö. ve arkasında bulunan Zeynep Ö. yaralandı.

Yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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