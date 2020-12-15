Son dakika 3. sayfa: Samsun'da şüpheli ölüm
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da şüpheli ölüm

15.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:58
Son dakika 3. sayfa: Samsun'da şüpheli ölüm

Son dakika haberler... Samsun'da bir kişi evinin yanında ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi evinin yanında ölü bulundu. Şahsın vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Sancaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Candan (58) evinin arka kısmındaki kümesin yanında yanında tüfek sırt üstü yatar halde ölü olarak bulundu. Yapılan araştırmada Şahin Candan'ın vücudunda darp izlerine rastlandı. Candan'ın ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Candan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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