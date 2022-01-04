Son dakika 3. sayfa: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bugün saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yusuf H. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN
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