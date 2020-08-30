Son dakika 3. sayfa: Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır, 3 yaralı Bir son dakika haberine göre Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır, 3 yaralı Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır, 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı saldırıda İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç.(45), Ali Osman A.ve İhsan Ç.yaralandılar. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda tabancaya ait boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA