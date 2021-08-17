Son dakika 3. sayfa: Samsun'da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri av bayileri ve silah tamir atölyeleri vasıtasıyla silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bu sabah il merkezi ve Terme ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 4 adet değişik çaplarda tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca namlusu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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