Son dakika 3. sayfa: Samsun'da bir kişi içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Samsun'da bir kişi içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Samsun'da bir kişi içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Bülent S. içtiği ilaçtan zehirlendi. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Bülent S. tedavi altına alındı. Bülent S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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