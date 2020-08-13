Son dakika 3. sayfa: Samandağ'da hint keneviri operasyonu
Son dakika haberi: Samandağ'da hint keneviri operasyonu Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
13.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:58
Samandağ'da hint keneviri operasyonu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, S.D isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evin teras ve içinde yapılan aramada 22 kök hint keneviri bitkisi, 1 adet gazete içinde 10 gr. kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucunun sahibi S.D. gözaltına alındı.
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Kaynak: İHA