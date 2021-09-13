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Son dakika 3. sayfa: Salça yaparken apartmanda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Salça yaparken apartmanda yangın çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde salça yapmak için yakılan ateş yangına sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde salça yapmak için yakılan ateş yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, kömürlük ile bitişikteki iki evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak üzerinde bulunan apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Bahçede salça yapmak için ateş yakıldı. Bir anda ateş bahçede bulunan kömürlüğe sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince bir saatte söndürüldü. Evin arka bahçesindeki kömürlük kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki iki evde de maddi hasar meydana geldi. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika 3. sayfa: Salça yaparken apartmanda yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa: Salça yaparken apartmanda yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa: Salça yaparken apartmanda yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa: Salça yaparken apartmanda yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa: Salça yaparken apartmanda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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