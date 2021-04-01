Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuş yapılan 5 adrese mühürlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuş yapılan 5 adrese mühürlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuş yapılan 5 adrese mühürlendi

Son dakika haber: Sakarya polis ekiplerince Mart ayında düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 ikamet mühürlenirken, 11 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Sakarya polis ekiplerince Mart ayında düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 ikamet mühürlenirken, 11 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirde fuhuşa göz açtırmıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mart ayında Adapazarı ve Serdivan ilçesi ile kentin bir çok bölgesinde fuhuş operasyonları düzenledi. Yapılan baskınlarda fuhuş yapan ve yer temin eden şahıslar 5 farklı ikamette suçüstü yakalandı. Ekipler, aralarındak adın ve erkeklerin bulunduğu 11 kişiye fuhuştan işlem yaparken 5 ikameti de kurul kararıyla 3 ay süreyle mühürledi. Polis, şehirde fuhuşa şebekelerine imkan vermiyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cansu Dere Cem Adrian Hülya Avşar Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Sakarya'da fuhuş yapılan 5 adrese mühürlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:54:46. #1.16#
title