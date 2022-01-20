Son dakika 3. sayfa: Rezidansta uyuşturucu üretim düzeneği hazırlayan şüpheliye gözaltı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Rezidansta uyuşturucu üretim düzeneği hazırlayan şüpheliye gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Rezidansta uyuşturucu üretim düzeneği hazırlayan şüpheliye gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir rezidansta, özel üretim düzeneği kurarak uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir rezidansta, özel üretim düzeneği kurarak uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Mermerli Mahallesinde bulunan bir rezidans dairesinde, A.K. (38) adlı bir kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 3 adet saksı içerisinde yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda esrar bitkisi, 40 gram esrar maddesi, bir miktar esrar tohumu, 1 adet öğütücü ve 1 adet ortam ısı ayarı cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Son dakika 3. sayfa: Rezidansta uyuşturucu üretim düzeneği hazırlayan şüpheliye gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Rezidansta uyuşturucu üretim düzeneği hazırlayan şüpheliye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Menemen, Esrar, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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