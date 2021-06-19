Son Dakika | Polonya'da otobandaki kazada 2 tank küle döndü
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Son Dakika | Polonya'da otobandaki kazada 2 tank küle döndü

Son Dakika | Polonya'da otobandaki kazada 2 tank küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Polonya'da otobanda meydana gelen trafik kazasında çekicilerin taşıdığı 2 tank küle döndü.

Polonya'da otobanda meydana gelen trafik kazasında çekicilerin taşıdığı 2 tank küle döndü. Tankların cephane yüklü olmaması büyük bir faciayı önlerken, otoban çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Polonya'nın kuzeydoğusundaki Szczecin kenti yakınlarındaki A6 otobanında meydana gelen kazada Polonya ordusuna ait 2 tank yandı. İlk belirlemelere göre kaza, tankları taşıyan çekicilerden öndekinin aniden fren yapması sonucu meydana geldi. Arkada seyretmekte olan çekici ise ani fren yapan öndeki çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, polis otobanı çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çekiciler ile 2 tank küle döndü.

Jandarma tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tankların cephane yüklü olmaması ise büyük bir faciayı önledi. 11. Lubusz Zırhlı Süvari Tümeni'nden yapılan açıklamada yanan tankların 4-18 Haziran tarihlerinde Drawsko Pomorskie'deki tatbikatta görev almalarının ardından 2 çekici sırtında ana üsleri olan Zagan'daki 34. Zırhlı Süvari Tugayı'na dönmekte oldukları bildirildi.

(Ebru Orhan/İHA)

Son Dakika | Polonya'da otobandaki kazada 2 tank küle döndü
Son Dakika | Polonya'da otobandaki kazada 2 tank küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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