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Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı Ters yönden ilerleyip trafik kurallarını hiçe sayan alkollü sürücü 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

ADANA (İHA) - Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Ters yönden ilerleyip trafik kurallarını hiçe sayan alkollü sürücü 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü kilometrelerce ters yönden giderek kaçmaya devam etti. 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda kaçan otomobilin önü kesilerek durduruldu. Sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, 34 ESJ 770 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı.

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibinin, telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi. Ekipler şüpheli aracın gelebileceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı.

Otomobil sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi ara sokaklarına girdi. Ara sokaklarda da polis peşini bırakmayınca bu seferde ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti.

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe Caddesi'ne ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu.

Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Otomobil, Tragger, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haber

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