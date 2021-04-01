Son dakika 3. sayfa: Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda 900 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 15 adet 9 mm fişek ele geçirildi 4 şahıs tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda 900 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 15 adet 9 mm fişek ele geçirildi 4 şahıs tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada düzce Merkez Körpeşler Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 5 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 15 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilirken bunlardan 2'se Adli Adli Kontrol Şartı ile serbest kalırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcısına geçit yok

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ayrı bir operasyonda da Aziziye, Uzunmustafa ve Çay Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişiyi yakaladı. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapılırken bir miktar metamfetamin ve sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. - DÜZCE

Son dakika 3. sayfa: Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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