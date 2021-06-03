Son dakika 3. sayfa: Polisten "Bizi izle Samsun" projesi
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Son dakika 3. sayfa: Polisten "Bizi izle Samsun" projesi

Son dakika 3. sayfa: Polisten 'Bizi izle Samsun' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 6-10 yaş çocuklara yönelik "Bizi izle Samsun" projesi hazırlandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 6-10 yaş çocuklara yönelik "Bizi izle Samsun" projesi hazırlandı.

"Bizi izle Samsun" projesi kapsamında 6-10 yaş grubu çocuklara yönelik, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kanka Polis Maskotu ve Siber Çocuk Duru arasında geçen karşılıklı konuşma ile internette yapabileceklerimiz hakkında genel bir bilgi veriliyor. İnternetin doğru, güvenli ve kontrollü kullanımının sağlanması, ayrıca internet üzerinden işlenebilecek suçlara karşı alınacak önlemler, internet kullanımında zaman yönetimi anlatılıyor. Proje faaliyetlerine ve çocuklara yönelik güvenli internet kullanımı konusuna dikkat çekmek, internet kullanımında bilgili ve bilinçli bireyler yetiştirmek ve daha fazla öğrencinin bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen eğlenceli "Kanka Polis Bilgilendiriliyor" isimli video farkındalık oluşturmak için paylaşıma sunuldu. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: Polisten 'Bizi izle Samsun' projesi
Son dakika 3. sayfa: Polisten 'Bizi izle Samsun' projesi
Son dakika 3. sayfa: Polisten 'Bizi izle Samsun' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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