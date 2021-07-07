Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti

Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerinde şehit isimleri ve minyatürlerin bulunduğu aracın sürücüsü seyir halindeyken polis ekiplerince durduruldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerinde şehit isimleri ve minyatürlerin bulunduğu aracın sürücüsü seyir halindeyken polis ekiplerince durduruldu. Durdurulan aracın sürücüsü, şehir şehir gezerek şehitlere dikkat çektiğini söyledi.

Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, üzerindeki sprey boya ile yazılan yazılar ve tavanındaki minyatür oyuncaklarla ilgi çekti. Herkesin merak ettiği aracın sahibi ortaya çıktı. Trafik ekipleri, 42 PS 934 plakalı aracı Metal Sanayi Bölgesi kavşağında durdurdu. Sürücü Fetih Ahmet Ortaç, "Aracımızı şehitlerimiz unutulmasın diye bu hale getirdik. Şehir şehir gezeceğiz inşallah" dedi. Bu durumu gören polis ekipleri, şehitlere olan hassasiyetinden ötürü sürücüyü sadece uyardı. Yoluna devam eden sürücü, şehitlerin isimlerini doğu vilayetlerinde göstermek için yola çıktı. - BURSA

Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Bülent Uygun Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Polisin şehit hassasiyeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:54:06. #1.16#

title