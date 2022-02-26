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Son dakika 3. sayfa: Polise yakalanmamak için alt katın balkonuna atladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Polise yakalanmamak için alt katın balkonuna atladı

Son dakika haberi... Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, operasyon düzenleyen polis ekiplerine yakalanmamak için alt katın balkonuna atladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, operasyon düzenleyen polis ekiplerine yakalanmamak için alt katın balkonuna atladı. Balkonda saklanır halde yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Germir Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin yakalanması için ikametine operasyon düzenlendi. M.K.'nin ikametinde yapılan aramalarda şahsı bulamayan polis ekipleri; ikamet balkonunda çamaşır ipliği demirinin kırık olduğunu gördü. 8. kattan bir alt katin balkonuna inebileceğini değerlendiren polis; M.K.'yi 7. katın balkonunda saklanır halde yakaladı.

Gözaltına alınan M.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Son dakika 3. sayfa: Polise yakalanmamak için alt katın balkonuna atladı

Son dakika 3. sayfa: Polise yakalanmamak için alt katın balkonuna atladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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