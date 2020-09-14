Son dakika 3. sayfa: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Son dakika 3. sayfa: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
14.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:43

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik yaptıkları çalışmalarla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet suça konu cep telefonu ile bir miktar para ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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