Son dakika 3. sayfa: Polis kural ihlallerini affetmedi, vatandaş film gibi uygulama izledi Son dakika 3. sayfa haberi... Polis kural ihlallerini affetmedi, vatandaş film gibi uygulama izledi Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve 15 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Adana Huzur ve Güven uygulaması Kozan'da başarı ile gerçekleşti.

Polis kural ihlallerini affetmedi, vatandaş film gibi uygulama izledi

ADANA - Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve 15 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Adana Huzur ve Güven uygulaması Kozan'da başarı ile gerçekleşti. Uygulama da trafik kurallarına aykırı bulunan araçlara ve sürücülere cezai işlem uygulanırken vatandaşlar uygulamayı film gibi izledi.

Kozan'da onlarca polis ile kentin muhtelif noktalarında oluşturulan huzur ve güvenlik uygulamasın da trafik kurallarına aykırı bulunan araçlar bağlanırken, araması olan şahıslar yakalandı. Uygulamaya takılan İsa Mehmet Şengül ise çok doğru ve yerinde bir uygulama olduğunu ifade ederek "Ben yanlış yapsam da uygulamayı destekliyorum. Bu uygulama ile çevreye rahatsızlık verenlerinde önüne geçiliyor. Cam filmi yasak olması nedeniyle kendi aracındaki cam filmini elleriyle söken Şengül,polis ekiplerine uygulamada göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Işıklı yolda akşam yürüyüşüne çıkan vatandaşlar ise polisin denetimlerini yol kenarında saatlerce film izler gibi maske mesafe kuralına uyarak izledi.

Uygulamada umuma açık yerler üzerinde de denetimler gerçekleşirken 730 kişi GBT yönünden incelenirken, uygulamada 2 kayıp şahıs bulundu, yine 5 arama kaydı olan yoklama kaçağı tespit edilirken, toplam 246 araç incelendi. 14 araca trafik yönünden 5bin349 Türk Lirası para cezası uygulandı. Denetimlerde 23 umuma açık yer emniyet güçlerince kontrol edilirken 1 iş yerine ise mevzuata aykırı durumu nedeniyle tutanak tanzim edildi.

Kaynak: İHA