Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı

Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda, alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına dalarak bir polis memuru ve 2 vatandaşı yaraladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda, alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına dalarak bir polis memuru ve 2 vatandaşı yaraladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Derince D100 Karayolu Liman Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Ö. idaresindeki 41 BC 327 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı ile sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile yol üzerindeki polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı. Hafif ticari araç denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi. Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan trafik polisi Halit Yeşil'in ayağı kırıldı. Şahsın kullandığı aracın çarptığı otomobillerdeki iki vatandaş da yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde bulunan polis memurlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan trafik polisi Yeşil ve vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı

Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Alkollü şahsın sivil araçlara çarparak yavaşlaması ise olası bir faciayı engelledi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Öte yandan, alkollü sürücünün polis noktasına dalma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde hızla ilerleyen hafif ticari araç, trafik kontrol noktasında sivil otomobillere ve polis aracına çarpıyor. Çarpma şiddetiyle araçlar savrulurken, kazayı görenler hızla olay yerine koşuyor. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Maviş' bebek kaldırıma terk edilmeye böyle götürüldü
"Maviş" bebek kaldırıma terk edilmeye böyle götürüldü
Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 10:42:42. #1.13#

title