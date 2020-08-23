Son dakika 3. sayfa: Pendik'te Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi: - Pendik'te Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Pendik'te internette tanıştığı Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
23.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:51
- Pendik'te Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Pendik'te internette tanıştığı Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin kadını balta ile öldürdüğü öğrenildi.
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde dün 08.00 sıralarında Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova isimli kadın internette tanıştığı Annamuhammet Y. Tarafından öldürülmüştü. Zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlının kadını baltayla öldürdüğü öğrenildi. Emniyete işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi.
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Kaynak: İHA