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Patlama davasında karar öncesi son ara

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Patlama davasında karar öncesi son ara

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin görülen davada, sanıkları ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, karar vermek için mahkemeye ara verdi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin görülen davada, sanıkları ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, karar vermek için mahkemeye ara verdi.

7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 8'inci duruşması devam ediyor. Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülen davada sanıklar ek savunmalarını vermişti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya bir süre ara vermişti. Verilen aranın ardın ise duruşma, sanık avukatlarının mahkeme heyetinin bir önceki celsede ek savunma hakkı verdiği 7'şer kez "muhtemel kastla ölüme sebebiyet verme", 107'şer kez de "muhtemel kastla yaralamaya sebebiyet verme" suçlarına ilişkin beyanda bulunmalarıyla başladı. Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep ettiler. Sanıklar ve sanık avukatlarının ek savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar hakkında karar vermek için duruşmaya ara verdi

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/ İHA)

Patlama davasında karar öncesi son ara

Patlama davasında karar öncesi son ara

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sakarya, Mahkeme, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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