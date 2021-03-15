Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü

15.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:49
Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde parkta oynayan bir çocuk yüksekten düştü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde parkta oynayan bir çocuk yüksekten düştü.

Edinilen bilgiye göre; olay, saat 11.55'te ilçeye bağlı Kızılca Ortaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre; okulun bahçesindeki parkta oynayan Ayla Ö., kaydıraktan düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayla Ö.'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü
Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü
Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Parkta oynarken yüksekten düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:51:11. #1.16#
title