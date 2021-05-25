Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | 3. Sayfa

Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Türkiye genelinde 59 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Adıyaman'da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN - Türkiye genelinde 59 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Adıyaman'da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 59 ilde yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Cumhuriyet mahallesinde ve Kahta ilçesinde bulunan bir adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında M.S., ile Ş.A., isimli iki kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince operasyonun yapıldığı adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki kişi hastaneden alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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