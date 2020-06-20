Son dakika 3. sayfa: Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberine göre Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençlerin içinde bulduğu otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

20.06.2020 02:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:36

Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençlerin içinde bulduğu otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi D-110 karayolu üzeri Deveci yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine seyreden Necla Atasoy yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, yan yola girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada sürücü Atasoy ve araçta bulunan Simge Kaya (20), Esra Sezer ve Tunahan Turhan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Necla Atasoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA

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