Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bartın'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bartın'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kavallar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gökhan Kuru (26) yönetimindeki 06 GIH 80 plakalı Tofaş marka araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada otomobil hurda yığınına dönerken araç sürücüsü Gökhan Kuru, araçta yolcu olarak bulunan Yasin Demirel (25) ve Mahsun Çekiç (26) ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yasin Demirel'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza anı bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BARTIN

Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Otomobil direğe çarptı, araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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