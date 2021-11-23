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Son dakika 3. sayfa: Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

BURSA (İHA) - Bursa'da otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde terminal hattında yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. İddiaya göre yol verme yüzünden trafikte seyir halinde iken tartışan ikili, otomobil sürücüsü lambalarda durunca otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.

Uzun süre birbiriyle boğuşan ve yumruklaşan iki sürücü yolcuların müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Son dakika 3. sayfa: Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

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