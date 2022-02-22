Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 14-21 Şubat tarihleri arasında 43 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 298.11 gram eroin, 259.36 gram esrar, 209.27 gram metamfetamin, 221.88 gram hint kenevir tohumu, 12 kök hint keneviri, 247 adet sentetik ecza, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ile 10 bin 870 lira para ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa