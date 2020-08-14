Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de orman yangını
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Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de orman yangını

Son dakika habere göre Osmaniye'de orman yangını Sumbas İlçesi'ne bağlı Gafarlı Köyünde ormanlık alanda çıkan yangını çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin de yardımı ile söndürme çalışmaları sürüyor Osmaniye'nin Sumbas İlçesi'ne bağlı Gafarlı Köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

14.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:18

Osmaniye'de orman yangını

Sumbas İlçesi'ne bağlı Gafarlı Köyünde ormanlık alanda çıkan yangını çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin de yardımı ile söndürme çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas İlçesi'ne bağlı Gafarlı Köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. 4 helikopter ve çok sayıda arazözün müdahale ettiği yangın sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçesi'ne bağlı Mehmetli Beldesi Gafarlı Köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük bir alanda çıkan yangın hızla ilerlerken yangına 4 helikopterin, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin, çok sayıda arazözün ve iş makinesinin müdahale ettiği öğrenildi.

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Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de orman yangını

Kaynak: İHA

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