Son dakika 3. sayfa: Örtü yangınında badem fidanları zarar gördü
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Son dakika 3. sayfa: Örtü yangınında badem fidanları zarar gördü

Son dakika 3. sayfa: Örtü yangınında badem fidanları zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan örtü yangınında badem fidanları zarar gördü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan örtü yangınında badem fidanları zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Şahin isimli vatandaşa ait 5 dönümlük badem bahçesinde yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, köylülerin ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürüldü.

Yangında bahçede dikili olan badem fidanları zarar gördü. Öte yandan yangının, bahçenin içerisinden geçen yüksek gerilim hattında ortaya çıkan kıvılcımlar sonucu çıktığı iddia edildi. - MALATYA

Son dakika 3. sayfa: Örtü yangınında badem fidanları zarar gördü
Son dakika 3. sayfa: Örtü yangınında badem fidanları zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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