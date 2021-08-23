Bodrum'daki yangın büyümeden kontrol altına alındı
Bodrum'daki yangın büyümeden kontrol altına alındı Bodrum Kızılağaç Alazeytin mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.
Bodrum'daki yangın büyümeden kontrol altına alındı
MUĞLA - Bodrum Kızılağaç Alazeytin mevkiinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.
Saat 15.50'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri ile havadan 3 helikopter müdahale etti.
Kısa sürede havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan