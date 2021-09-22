Son dakika 3. sayfa: Orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber... Orman yangını büyümeden söndürüldü Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
MANAVGAT (İHA) - Orman yangını büyümeden söndürüldü
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarihi ismiyle Zerk, şimdiki adıyla Altınkaya'da ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, yer ekibi ve 2 arazözle müdahale etti. 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.
(AK-NSO-HA-Y)