Son dakika 3. sayfa: Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi
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Son dakika 3. sayfa: Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi

27.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:08
Son dakika 3. sayfa: Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri orman emvali kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Samsun'un Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri orman emvali kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çulhakoca Mahallesi'nde H.A. isimli şahsın ormandan kestiği ağaçları evinin önünde parçalayarak satış yaptığı bilgisine ulaştı. Orman muhafaza memurları ile birlikte olay yerine giden jandarma ekipleri parçalanmış halde çok sayıda çam ağacı tespit etti.

H.A. isimli şahıs hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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