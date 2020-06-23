Son dakika 3. sayfa: Ordu trafiğinde 'en çok hız sınırını aşanlara' kesiliyor Son dakika haberleri... Ordu'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en çok ceza hız sınırını aşanlara kesildi.

Ordu'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en çok ceza hız sınırını aşanlara kesildi. 15-21 Haziran tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 27 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 34 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 127 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 638 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 134 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 10 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 25 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 73 araç trafikte men edilirken, 27 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU Kaynak: İHA