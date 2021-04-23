Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ordu'da otomobil ile kargo firmasına ait minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil ile kargo firmasına ait minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki 34 KKL 74 plakalı kargo firmasına ait minibüs ile henüz kadın sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 HT 857 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkiyle kargo şirketine ait minibüs duramayarak kaldırıma çıktı, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra beton bariyere vurarak durabildi, otomobil ise büyük çaplı hasar aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları alarak kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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