Son dakika 3. sayfa: Okul güçlendirme çalışmasında göçük: Toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika 3. sayfa: Okul güçlendirme çalışmasında göçük: Toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

12.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:45
Son dakika 3. sayfa: Okul güçlendirme çalışmasında göçük: Toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Bahçelievler'de bulunan Bağlar Ortaokulu güçlendirme çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Bahçelievler'de bulunan Bağlar Ortaokulu güçlendirme çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Beline kadar toprak altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde bulunan Bağlar Ortaokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağlar Ortaokulunun duvarında güçlendirme çalışması yapıldığı sırada yaşanan toprak kayması nedeniyle bir işçi yarı kısmına kadar toprağa gömüldü. İşçinin toprak altında kaldığını gören arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu işçi, toprak altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından güçlendirme çalışmasının yapıldığı alan çalışanlar tarafından kontrol edilirken, alan şerit çekilerek önlem alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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