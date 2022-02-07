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Son dakika 3. sayfa: Odunluk yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Odunluk yangını korkuttu

Son dakika haberleri... Adıyaman'da, bir ikametin çatısında bulunan odunluğun alev alması paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ikametin çatısında bulunan odunluğun alev alması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Eskisaray Camii karşı tarafında bulunan Sultan Ertürk'e ait 2 katlı evin çatısında bulunan odunlukta yangın meydana geldi. Odunluk yanında bulunan bacadan çıkan kıvılcımlardan dolayı çıkan odunluk yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde ölen yada yaralanan olmazken odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika 3. sayfa: Odunluk yangını korkuttu

Son dakika 3. sayfa: Odunluk yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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