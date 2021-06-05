Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Ordu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AER 809 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralanırken, sürücü ise ufak sıyrıklarla kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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