Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de şafak vakti narkotik operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de şafak vakti narkotik operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de şafak vakti narkotik operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu sabah saatlerinde çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu sabah saatlerinde çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin tespit ettiği Yeşilyurt ve Prof. Muammer Aksoy Mahallelerindeki çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik kararlı mücadelesini sürdüren Narkotik Polisi Arama yaptığı 6 adreste yüklü miktarda esrar maddesi ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan çok sayıda şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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