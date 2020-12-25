Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

25.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:55
Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son yaptığı operasyon nefesleri kesti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son yaptığı operasyon nefesleri kesti. Şüpheliler ve polis arasındaki kovalamaca sonucu 400 gram eroin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri her geçen gün yeni bir operasyona imza atıyor. Nazilli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Narkotik Ekipleri uzun süre takip ettiği aracı Karacasu ilçesi yakınlarında kovalamaca sonucu yakaladı. Kovalamaca esnasında filmleri aratmayan sahneler yaşanırken bir şüpheli yüklü miktarda eroin maddesi ile yakalandı. Şüpheli İ.G.'nin aracından 400 gram eroin ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Öznur Çalık Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Merve Dizdar Gülben Ergen Furkan Palalı
Spor Arda Turan Halis Özkahya Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 20:57:39. #1.14#
title