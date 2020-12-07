Son dakika 3. sayfa: Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 25 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 25 gözaltı

07.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:35
Son dakika 3. sayfa: Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 25 gözaltı

Son dakika haberi: Denizli'de Narkotik timleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Denizli'de Narkotik timleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Hafta boyunca ardı ardına düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız olarak sürdürüyor. Hafta boyunca kentte uyuşturucu ticareti gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen Narkotik timleri farklı adreslerde 25 zehir tacirini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında 322 gram metamfetamin, 54 gram eroin, 145 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika 3. sayfa: Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 25 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 25 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 25 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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