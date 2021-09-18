Son dakika 3. sayfa: Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

- Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı

MUŞ - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugayındaki uğurlamanın ardından Muş'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hava Meydan Komutanlığında karşılandı. Burada cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Lale Cami'ne getirildi.

"Evlenecektik daha ne olur kalk"

Burada şehidin tabutuna sarılan nişanlısı Aysun Bozyiğit, "Ümit'im evlenecektik daha niye gittin. Hadi canımın için kalk" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Solak'ın naaşı dualar eşliğinde defnedildi.

Daha sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın babası Bedri Solak'a Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ve Vali İlker Gündüzöz tarafından şehitlik beratı verildi. Ardından şehit için saygı atışı gerçekleştirildi.

Törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Nejdet Durak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Eli Tok, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Son dakika 3. sayfa: Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa: Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa: Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa: Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
Şehidin nişanlısı cenazede feryat etti: Hadi canımın içi kalk

Şehidin nişanlısı cenazede feryat etti: Hadi canımın içi kalk
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Haber: Son dakika 3. sayfa: Muşlu şehit Uzman Çavuş Ümit Solak son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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