Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika habere göre Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinen bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Z.K. yönetimindeki 35 AOP 750 plakalı Volkswagen marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Z.K. ve beraberindeki A.C. ile A.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - VAN

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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